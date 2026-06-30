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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:31 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
844,10 EUR -2,30 EUR -0,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts der aktuellen Branchentrends rund um Stablecoins und "Agentic Commerce" in den vergangenen Monaten erheblich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 22 Prozent und liegt damit knapp über der Konsensschätzung./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
841,70 €		 Abst. Kursziel*:
38,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
844,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,14%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:31 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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