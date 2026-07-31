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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:16 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
925,20 EUR 15,10 EUR 1,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Die Stimmung sei nach wie vor gedrückt, schrieb Hannes Leitner in einem Ausblick am Dienstag. Forderungen von Investoren nach Ausschüttungen seien berechtigt angesichts der Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Zahlungsdienstleister. Allerdings bleibe der Zeitpunkt solcher Ausschüttungen unklar./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
926,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
925,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,03%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.393,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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