Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Die Stimmung sei nach wie vor gedrückt, schrieb Hannes Leitner in einem Ausblick am Dienstag. Forderungen von Investoren nach Ausschüttungen seien berechtigt angesichts der Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Zahlungsdienstleister. Allerdings bleibe der Zeitpunkt solcher Ausschüttungen unklar./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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