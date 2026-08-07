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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

09:51 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.030,60 EUR 123,00 EUR 13,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters liege ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten. Er rechnet mit Kursgewinnen der Aktien./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.166,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.010,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.030,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.317,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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