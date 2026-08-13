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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.070,00 EUR 16,20 EUR 1,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1166 auf 1233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme beim Zahlungsabwickler zu, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu den Halbjahreszahlen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.233,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.055,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.070,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,23%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.328,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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