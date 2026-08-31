Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Management. Er sieht den Zahlungsabwickler an einem Wendepunkt bei aufgehellter Anlegerstimmung./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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