Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 34,55 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Management. Er sieht den Zahlungsabwickler an einem Wendepunkt bei aufgehellter Anlegerstimmung./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.233,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.028,60 €
|Abst. Kursziel*:
19,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.024,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.436,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
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