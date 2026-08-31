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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Management. Er sieht den Zahlungsabwickler an einem Wendepunkt bei aufgehellter Anlegerstimmung./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.233,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.028,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.024,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.436,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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