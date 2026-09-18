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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

21:26 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
898,30 EUR 4,90 EUR 0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich der Berufung des Klarna-Managers Niclas Neglen zum künftigen Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Angesichts der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der Kommunikation des Zahlungsabwicklers und den Erwartungen der Investoren, werde Neglen das Vertrauen des Marktes erst noch gewinnen müssen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.233,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
903,90 €		 Abst. Kursziel*:
36,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
898,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,26%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.436,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

21:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
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