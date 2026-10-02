Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 27,34 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die anhaltende Vorsicht gegenüber Europas Zahlungsabwicklern und Finanzdienstleistern wegen langfristiger KI-Verdrängungssorgen lege die Messlatte für die anstehenden Quartalszahlen niedrig, schrieb Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Kurzfristig erwartet er jedoch weniger Disruptionen und ist mit Blick auf die Zahlen zuversichtlich für Adyen und Wise, aber skeptisch für Nexi./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 01:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.233,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
864,10 €
|Abst. Kursziel*:
42,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
860,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,31%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.436,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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