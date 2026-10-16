Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,02 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die insgesamt zurückhaltende Stimmung mit Blick auf den Zahlungsabwickler werde sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, es ließen sich Belege dafür finden, dass Adyen mittelfristig eine aktive Rolle im Bereich des "Agentic Commerce" spielen werde, schrieb Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.233,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
924,80 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
923,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.436,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
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