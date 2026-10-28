Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1233 auf 1077 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das eigentlich solide dritte Quartal des Zahlungsabwicklers sei überschattet worden durch gesenkte Margenziele, schrieb Hannes Leitner in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Zudem gebe es keine Signale für eine anziehende Umsatzdynamik. Die Anleger dürften für die Unsicherheit einen entsprechenden Abschlag verlangen, bis sich die Lage kläre. Leitner wertet aber die anziehenden Gesamtzahlungsvolumina (TPV) und ein erstes Feedback zu den jüngst übernommenen Talon.One und Orb positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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