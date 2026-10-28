Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 25,93 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1233 auf 1077 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das eigentlich solide dritte Quartal des Zahlungsabwicklers sei überschattet worden durch gesenkte Margenziele, schrieb Hannes Leitner in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Zudem gebe es keine Signale für eine anziehende Umsatzdynamik. Die Anleger dürften für die Unsicherheit einen entsprechenden Abschlag verlangen, bis sich die Lage kläre. Leitner wertet aber die anziehenden Gesamtzahlungsvolumina (TPV) und ein erstes Feedback zu den jüngst übernommenen Talon.One und Orb positiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.077,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
826,10 €
|Abst. Kursziel*:
30,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
820,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,31%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.347,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:31
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)