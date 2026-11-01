Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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Marktkap. 25,15 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1077 Euro belassen. Analyst Hannes Leitner verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass sich Mitgründer und Co-Vorstandschef Pieter van der Does bis Jahresende aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Da der bisherige andere Co-CEO Ingo Uytdehaage die alleinige Chefposition übernehme und van der Does dem Zahlungsabwickler als Berater und einer der größten Aktionäre erhalten bleibe, rechnet Leitner nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.077,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
822,20 €
|Abst. Kursziel*:
30,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
820,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,33%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.236,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
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