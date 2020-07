NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1301 auf 1495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Zahlungsdienstleisters mit Kunden aus dem Reisesektor zeigten bereits wieder Erholungssignale, während jene mit der Modeindustrie sogar schon das Niveau aus dem Vorjahr übertroffen hätten, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 sowie 2021 und sieht in Adyen weiterhin den Marktführer./edh/zb