Adyen BV Parts Sociales Buy

13:41 - Jefferies & Company Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 2088 auf 1677 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es dürfte etwas dauern, bis der Markt die Resultate des Zahlungsabwicklers für das zweite Geschäftshalbjahr 2022 verdaut habe, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftshalbjahr dürfte die Talsohle erreicht sein - kurzfristige Investitionen stärkten derweil das Vertrauen in das langfristige Wachstum./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 21:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 21:50 / ET

