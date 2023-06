Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1657 auf 1983 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Daten des Jobtrackers von Jefferies für den Juni bestätigten früher festgestellte Trends, denen zufolge der Zahlungsabwickler rund 1200 neue Mitarbeiter einstellen dürfte, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Daten aus der Reisebranche mit Hotelbuchungen in Europa weiter besser als erwartet ausgefallen , was ihn in seiner positiven Einschätzung über Adyen bestätige./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 19:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 19:50 / ET

