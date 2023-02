Adyen BV Parts Sociales Buy

14:11 - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Teilen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 2550 auf 1950 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Tammy Qiu zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vom unerwartet starken Rückgang der Profitabilität beim Zahlungsabwickler negativ überrascht. Das neue Kursziel begründete sie mit den höheren Kosten. Während der Markt aktuell noch von einer stabilen Marge für 2023 ausgehe, dürfte diese wohl in den kommenden Monaten weiter sinken. Ein Anstieg sei erst für die beiden Folgejahre wieder zu erwarten. Der Schlüssel sei nun, welche Vorteile Adyen aus den anstehenden Investitionen letztlich ziehen werde./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images