UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Präzisierung des Ausblicks habe für einige Volatilität gesorgt, schrieb Justin Forsythe in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Vortagesrutsch der Aktien. Die Anleger fragten sich, warum der Zahlungsabwickler nicht von Anfang an konservativer geplant habe. Mit Blick auf die KI-Sorgen hält der Experte Adyen für vergleichsweise weniger gefährdet als Unternehmen aus Branche, wo es keiner Lizenzierung bedürfe./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

