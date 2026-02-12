Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 36,46 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Präzisierung des Ausblicks habe für einige Volatilität gesorgt, schrieb Justin Forsythe in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Vortagesrutsch der Aktien. Die Anleger fragten sich, warum der Zahlungsabwickler nicht von Anfang an konservativer geplant habe. Mit Blick auf die KI-Sorgen hält der Experte Adyen für vergleichsweise weniger gefährdet als Unternehmen aus Branche, wo es keiner Lizenzierung bedürfe./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
