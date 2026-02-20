DAX 25.282 +0,4%ESt50 6.159 -0,2%MSCI World 4.562 -0,4%Top 10 Crypto 8,5375 -2,2%Nas 22.867 -1,2%Bitcoin 57.095 -0,7%Euro 1,1796 -0,2%Öl 72,28 +1,9%Gold 5.181 +0,3%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 29,41 Mrd. EUR

KGV 40,76 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
995,10 EUR 30,40 EUR 3,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler werde derzeit viel darüber debattiert, ob ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erreichbar sei, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse der Sachlage habe ergeben, dass der Weg zu diesem Ziel intakt sei - mit dem Plattform-Geschäft als nächstem Wachstumstreiber./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
997,60 €		 Abst. Kursziel*:
60,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
995,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,79%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.517,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

16:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
25.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren
BNP Paribas Öl, Teamviewer, Ayden, Trade Desk, Bechtle, Kinder, Bawag - Charttechnik mit Harald Weygand
dpa-afx Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
