Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 29,41 Mrd. EURKGV 40,76 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler werde derzeit viel darüber debattiert, ob ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erreichbar sei, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse der Sachlage habe ergeben, dass der Weg zu diesem Ziel intakt sei - mit dem Plattform-Geschäft als nächstem Wachstumstreiber./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
997,60 €
|Abst. Kursziel*:
60,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
995,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,79%
|
Analyst Name:
Justin Forsythe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.517,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
