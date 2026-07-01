Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 26,73 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1600 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe rechnet für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er hält die Aktien auf aktuellem Niveau für attraktiv./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
843,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
837,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,17%
|
Analyst Name:
Justin Forsythe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.435,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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