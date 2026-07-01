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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:41 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
837,60 EUR 13,80 EUR 1,68%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1600 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe rechnet für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er hält die Aktien auf aktuellem Niveau für attraktiv./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
843,00 €		 Abst. Kursziel*:
60,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
837,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,17%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.435,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
02.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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