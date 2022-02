NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Adyen nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 2900 Euro belassen. Das Transaktionsvolumen im zweiten Halbjahr 2021 habe deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx