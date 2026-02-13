DAX 24.937 +0,1%ESt50 6.006 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.121 +0,3%Euro 1,1863 -0,1%Öl 67,45 -0,4%Gold 5.012 -0,6%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

919,30 EUR +9,00 EUR +0,99 %
918,90 EUR +10,40 EUR +1,14 %
Marktkap. 28,29 Mrd. EUR

KGV 40,76 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

09:56 Uhr
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1550 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für das neue Jahr hätten Fragen aufgeworfen über die Sichtbarkeit des Wachstums und dessen künftigem Tempo, schrieb Tammy Qiu am Montag in ihrem Resümee des jüngsten Geschäftsberichts. Die vom Management nun ausgegebene Prognose für das Nettoerlöswachstum liege in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung und sei zudem unter den Zielen des Unternehmens vom Kapitalmarkttag im November./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Hold

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
920,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
919,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.517,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

09:56 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx Adyen-Aktie bricht zweistellig ein: Hohes Wachstumstempo in 2026 - Margenprognose enttäuscht
Dow Jones Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein
dpa-afx ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - Ausblick enttäuscht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
