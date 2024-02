Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen zum zweiten Halbjahr von 1095 auf 1500 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe sein Wachstum inzwischen stabilisiert, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe die Profitabilität begonnen, sich zu erholen. Die Aktie sein aber bereits anspruchsvoll bewertet./la/edh

