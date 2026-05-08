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Marktkap. 29,06 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

16:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch veröffentlichten Nachbetrachtung. Die Aktien seien angesichts des starken erwarteten Gewinnwachstums attraktiv bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
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875,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

16:11 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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