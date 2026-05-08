DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

16:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch veröffentlichten Nachbetrachtung. Die Aktien seien angesichts des starken erwarteten Gewinnwachstums attraktiv bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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