DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.943 +0,3%Top 10 Crypto 10,72 +0,2%Nas 26.558 +0,3%Bitcoin 72.595 -0,1%Euro 1,1154 +0,2%Öl 115,3 +1,2%Gold 4.049 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
822,40 EUR -125,60 EUR -13,25 %
STU
823,80 EUR -107,50 EUR -11,54 %
HAML
finanzen.net zero
Adyen B.V. Parts Sociales jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 29,92 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

AI Analyse

DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

19:26 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
822,40 EUR -125,60 EUR -13,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von 1600 auf 1250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe gut abgeschnitten und sowohl beim Umsatz als auch beim Bezahlvolumen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Wegen geplanter höherer Investitionen hätten die Niederländer aber das Profitabilitätsziel für 2028 einkassiert, was den Markt negativ überrascht habe. Dennoch bleibe Adyen ein Wachstumswert mit einem geschätzten Wachstum des Gewinns je Aktie in Höhe von 17 Prozent./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
825,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
822,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.436,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

19:26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
09:46 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Zahlungsdienstleister Adyen-Aktie unter Druck: Margenprognose gekappt Adyen-Aktie unter Druck: Margenprognose gekappt
dpa-afx ROUNDUP: Adyen kappt 2026er-Margenprognose - Aktie fällt zweistellig
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Adyen-Aktie verliert deutlich: Neuer Finanzchef kommt von Klarna
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.