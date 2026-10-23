Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 29,92 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
AI Analyse
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von 1600 auf 1250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe gut abgeschnitten und sowohl beim Umsatz als auch beim Bezahlvolumen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Wegen geplanter höherer Investitionen hätten die Niederländer aber das Profitabilitätsziel für 2028 einkassiert, was den Markt negativ überrascht habe. Dennoch bleibe Adyen ein Wachstumswert mit einem geschätzten Wachstum des Gewinns je Aktie in Höhe von 17 Prozent./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
825,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
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|Kurs aktuell:
822,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.436,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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