Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 38,99 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Das Netto-Umsatzwachstum sei im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Prognose eines Umsatzwachstums im Größenbereich von 20 bis 22 Prozent. Ein schwacher Quartalsbericht ändere aber nichts an seinen längerfristig positiven Thesen für den Zahlungsabwickler./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
941,90 €
|Abst. Kursziel*:
96,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
946,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,44%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.944,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.