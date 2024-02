Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1300 auf 1585 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe für jeden etwas zu bieten gehabt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht in dem Zahlungsabwickler wieder zunehmend eine Aktie, die Anleger "besitzen müssen"./tih/men

