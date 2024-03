Barclays Capital

Adyen BV Parts Sociales Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1585 Euro belassen. Analyst James Goodman prüfte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chance für den Zahlungsabwickler, durch "seine drei aufregendsten Vertragsabschlüsse des letzten Jahres", Shopify, Bill und Block, zu expandieren. So könnte Shopify das Wachstum bis 2028 beschleunigen, während Bill das Emissionsgeschäft von Adyen um das 25-Fache steigern könnte. Der vom US-Zahlungsabwickler Block entwickelte mobile Zahlungsdienst Cash App sei eher kurzfristig ein Booster, aber in Zukunft dürfte auch mit Blick auf Block Inc. noch einiges drin sein./ck/gl

