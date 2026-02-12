DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,4885 +2,0%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 55.850 +0,2%Euro 1,1861 -0,1%Öl 67,40 -0,2%Gold 4.983 +1,2%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

918,70 EUR -2,30 EUR -0,25 %
STU
838,58 CHF -11,84 CHF -1,39 %
BRX
Marktkap. 36,46 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
918,70 EUR -2,30 EUR -0,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
916,80 €		 Abst. Kursziel*:
47,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
918,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,95%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.699,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

