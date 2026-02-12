Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 36,46 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
916,80 €
|Abst. Kursziel*:
47,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
918,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,95%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.699,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.