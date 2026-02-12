JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com