Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

946,40 EUR +10,40 EUR +1,11 %
STU
861,32 CHF +10,53 CHF +1,24 %
BRX
Marktkap. 29,87 Mrd. EUR

KGV 40,76 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

13:46 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
946,40 EUR 10,40 EUR 1,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts aktueller Zahlen zum Bezahlvolumen von Stripe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der privat geführte US-Kontrahent Adyen mit einem starken Anstieg alt aussehen lassen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu müsse man allerdings anmerken, dass Adyen Ende 2024 das Bezahlsystem CashApp eingestellt habe. Das habe das Unternehmen Volumina gekostet./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
950,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
946,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,65%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.517,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
