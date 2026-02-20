Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 29,87 Mrd. EURKGV 40,76 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts aktueller Zahlen zum Bezahlvolumen von Stripe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der privat geführte US-Kontrahent Adyen mit einem starken Anstieg alt aussehen lassen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu müsse man allerdings anmerken, dass Adyen Ende 2024 das Bezahlsystem CashApp eingestellt habe. Das habe das Unternehmen Volumina gekostet./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
950,00 €
|Abst. Kursziel*:
42,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
946,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,65%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.517,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
