DAX 24.018 -0,6%ESt50 5.849 -0,8%MSCI World 4.604 -0,2%Top 10 Crypto 9,9590 -0,3%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.354 -1,0%Euro 1,1687 +0,0%Öl 107,1 +1,1%Gold 4.683 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Intel 855681 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Bayer-Aktie Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Bayer-Aktie
Saint-Gobain-Aktie sinkt: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau Saint-Gobain-Aktie sinkt: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
951,70 EUR -22,20 EUR -2,28 %
STU
951,10 EUR -34,30 EUR -3,48 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,61 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
951,70 EUR -22,20 EUR -2,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts einer Übernahme und einer Umsatzzahl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Sandeep Deshpande schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die vorläufig Zahl habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe aber wohl auch niemand mit einer positiven Überraschung gerechnet. Insofern sei es möglich, dass die Neuigkeiten etwas Entlastung brächten. Mit dem Kauf von Talon-One werte Adyen seine Plattform auf./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
945,40 €		 Abst. Kursziel*:
42,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
951,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,85%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.503,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

09:46 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
27.03.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net M&A Adyen-Aktie legt zu: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen Adyen-Aktie legt zu: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen
dpa-afx Adyen: Umsatzplus im 1. Quartal auf Niveau der Jahresprognose - Ausblick steht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1600 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Experten empfehlen Adyen BV Parts Sociales im März mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group Cathay Pacific Expands Global Partnership with Adyen
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen