Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 30,61 Mrd. EURKGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts einer Übernahme und einer Umsatzzahl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Sandeep Deshpande schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die vorläufig Zahl habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe aber wohl auch niemand mit einer positiven Überraschung gerechnet. Insofern sei es möglich, dass die Neuigkeiten etwas Entlastung brächten. Mit dem Kauf von Talon-One werte Adyen seine Plattform auf./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
945,40 €
|Abst. Kursziel*:
42,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
951,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,85%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.503,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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