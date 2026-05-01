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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,63 Mrd. EUR

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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

14:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
960,50 EUR -8,10 EUR -0,84%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers habe den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Transaktionsvolumen (TPV) habe aber über den Konsensprognosen gelegen, während der Ausblick unverändert geblieben sei./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
993,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
960,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,55%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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