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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,67 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

20:41 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
943,70 EUR -18,50 EUR -1,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Analysen und Trends signalisierten, dass der Zahlungsabwickler auf dem besten Weg sei, das Wachstumsziel von 20 bis 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu erreichen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte Adyen weiterhin als ein unterschätztes Unternehmen mit einem seltenen und attraktiven Finanzprofil./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
961,70 €		 Abst. Kursziel*:
40,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
943,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

20:41 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:46 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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