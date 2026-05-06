JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

20:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Analysen und Trends signalisierten, dass der Zahlungsabwickler auf dem besten Weg sei, das Wachstumsziel von 20 bis 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu erreichen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte Adyen weiterhin als ein unterschätztes Unternehmen mit einem seltenen und attraktiven Finanzprofil./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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