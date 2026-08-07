JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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