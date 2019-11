NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen anlässlich eine Presseberichts über den möglichen Verlust eines Großkunden auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Den Bericht, dass der Fahrdienstvermittler Uber einen Wechsel des Zahlungsabwicklers weg von Adyen hin zu Wirecard erwäge, habe Adyen zurückgewiesen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe er in der Nachricht keine Umsatzrelevanz für Adyen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 14:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / 14:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.