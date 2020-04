NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 832 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte die Markterwartungen im ersten Halbjahr 2020 erreichen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher bleibe die Aktie seine erste Wahl. Am morgigen Dienstag wird noch vor Börsenstart ein Handelsupdate zum Auftaktquartal des Unternehmens erwartet./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2020 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 02:30 / BST



