NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1590 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Zahlungsabwicklers habe zwar unter der Konsensschätzung gelegen, doch die Margen seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwaige rückläufige Kurse sieht er als Kaufgelegenheiten./ck/he