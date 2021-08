NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 2700 auf 2960 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr des Zahlungsabwicklers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des starken Wachstums hob der Analyst seine Schätzungen und das Kursziel an./mf/mis