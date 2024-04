JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

12:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Angaben zum Umsatz im ersten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückgang des Anteils des Zahlungsabwicklers am Transaktionswert sei so deutlich wie nie, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Langfristig orientierte Anleger fragten sich nun, wann die neuen Produkte hier und bei den Volumina durchschlügen./ag/zb

