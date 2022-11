LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das dritte Quartal sei erneut stark verlaufen, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Einzelhändler brauche aber auch ein starkes Schlussquartal, um das Jahresziel für den freien Barmittelfluss zu erreichen. Das sollte ihm gelingen, so der Analyst./ajx/gl