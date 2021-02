NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach endgültigen Geschäftszahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der niederländisch-belgische Handelskonzern habe dank seines Europageschäfts positiv überrascht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf dieses Jahr habe derweil den Erwartungen entsprochen./la/gl