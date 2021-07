NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum zweiten Quartal von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Handelskonzern dürfte einmal mehr stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den USA erhole sich die Nachfrage nach Dienstleistungen rund um den Lebensmittelbereich schnell und davon dürfte auch Ahold Delhaize profitiert haben./la/jha/