NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das zweite Quartal des Einzelhändlers habe vom starken US-Markt profitiert, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erhöhung des Ausblicks sei weitgehend erwartet worden./mf/mis