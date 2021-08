NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erneut angehobene Unternehmensziele des niederländischen Handelskonzerns ließen auf kurze Sicht Spielraum für weitere Prognoseerhöhungen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die Bewertung der Aktien bereits ausgereizt; aktuell nähmen die Herausforderungen mit Blick auf starke Lohnanstiege zu und die Aussichten in puncto Wettbewerbsfähigkeit seien unsicher, so dass der Experte erst einmal an der Seitenlinie verharrt./la/mis