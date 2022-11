NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der US-Verbraucher komme mit der hohen Inflation besser zurecht als sein europäisches Gegenüber, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe das operative Ergebnis (Ebitda) des Handelskonzerns die Konsensschätzung um zwölf Prozent übertroffen./bek/gl