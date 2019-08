NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Umsatz und die Profitabilität des Handelskonzerns entsprächen den Erwartungen und seien wie bereits angekündigt von Streiks bei seiner US-Kette Stop & Shop beeinflusst worden, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften dem Unternehmen zufolge aber keine wesentlichen Auswirkungen auf das zweite Halbjahr haben. Olcese befürchtet allerdings, dass der freie Barmittelzufluss angesichts der schwachen ersten Jahreshälfte hinter dem bestätigten Jahresziel zurückbleiben könnte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 06:53 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.