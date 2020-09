NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben. In den USA sehe die Geschäftsdynamik für die Supermarktkette gut aus, was auch bis zum Jahresende so bleiben sollte, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er mit Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal seine diesjährige Gewinnschätzung (EPS) um ein Viertel angehoben. Für 2021 sieht er indes Risiken für die Margen./gl/ajx