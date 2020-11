NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Rahmen einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells für die Supermarktkette habe er seine Prognosen für 2020 und 2021 leicht angepasst, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he