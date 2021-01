NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zählt die Aktie der Supermarktkette in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu seinen attraktivsten Werten unter den europäischen Nahrungsmittelhändlern./edh/ag