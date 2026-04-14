Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

41,25 EUR +0,50 EUR +1,23 %
Marktkap. 35 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

16:26 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
41,30 €		 Abst. Kursziel*:
-7,99%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
41,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

16:26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
15.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
10.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 stürmt letztendlich vor
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag kräftig zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart deutlich im Plus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen
Benzinga Dollar General Taps Ahold Delhaize Exec As Next CEO
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
RSS Feed
