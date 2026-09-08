Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

21:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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