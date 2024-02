Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Supermarktkonzern treffe in den USA auf strukturellen Gegenwind, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Erst rund die Hälfte der Stop & Shop-Filialen seien modernisiert, Standorte neben dem Konkurrenten Walmart hätten angesichts der deutlichen Preisunterschiede zunehmend Wettbewerbsnachteile. Gleichwohl habe Stop & Shop noch viel Sparpotenzial, etwa bei der Mitarbeiterzahl an den Kassen./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 18:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 05:00 / UTC

