NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize mit "Outperform" und einem Kursziel von 28,88 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst William Woods blickt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie negativ auf den Lebensmitteleinzelhandel. Der Markt sei hier stark fragmentiert und es werde Geld verbrannt. Ahold Delhaire stuft er jedoch gemeinsam mit Tesco und Ocado positiv ein. Der Handelskonzern überzeuge mit einer guten Unternehmensführung und einem guten Online-Geschäft./mis/tih